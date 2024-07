Weinfest in Hennef Karolina Joachim wird Weinkönigin in Stadt Blankenberg

Säurearm mit aromatischem Charakter – so soll der der Weißwein sein, den Karolina Joachim am liebsten trinkt. Besonders der Grauburgunder hat es ihr angetan. „Mir gefällt das attraktive Bukett und die Säure, die abhängig von der Reife der Trauben mal zurückhaltend, mal besonders frisch ausfällt“, sagt sie. Karolina Joachim wird beim anstehenden Weinfest in Stadt Blankenburg zur 17. Weinkönigin in Hennef gekrönt.