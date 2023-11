Neuer Anlauf in 2024 Die Katharinenkirmes in Stadt Blankenberg ist für dieses Jahr abgesagt

In den vergangenen vier Wochen habe sich laut Stern gezeigt, dass eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer, die für die Umsetzung einer solchen Veranstaltung notwendig sind, nicht mehr zur Verfügung stehen. „Die Gründe dafür können wir nachvollziehen und wir sind deshalb auch niemandem böse“, so Stern. „Als kleiner, gemeinnütziger Verein sind wir aber auf die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer angewiesen, um einen für uns nicht kommerziellen Mittelaltermarkt wie in Stadt Blankenberg stemmen zu können. So sehr uns auch das Herz blutet, mussten wir für dieses Jahr die Reißleine ziehen“, erklärt Stern, betont aber, dass die Absage der Katharinenkirmes ausschließlich für dieses Jahr gilt.