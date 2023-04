Bargeld und Tablet gestohlen Unbekannte brechen in Hennefer Jugendzentrum „Key“ ein

Unbekannte sind während der Osterfeiertage in das Jugendzentrum „Key“ in Hennef eingebrochen und haben dort Bargeld sowie ein Tablet entwendet. Das teilte die Polizei Siegburg mit. Bislang ist unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Diese hätten der Polizei zufolge zwischen Karfreitag, 11.20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, offenbar die hintere Eingangstür des an der Frankfurter Straße gelegenen Zentrums aufgehebelt. Erst als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen das Gebäude betrat, wurde der Einbruch bemerkt.