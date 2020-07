Vierjähriger schwer verletzt : Kind bei Unfall mit Fahrrad in Hennef schwer verletzt

Kind bei Unfall mit Fahrrad in Hennef schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hennef wurde ein Kind schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Pixabay (CC0)

Hennef Ein vierjähriges Kind ist in Hennef bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Fahrradfahrer hatte das Kind angefahren.

Am Donnerstag ist ein vierjähriger Junge bei einem Unfall in Hennef schwer verletzt worden. Ein jugendlicher Fahrradfahrer fuhr das Kind an.