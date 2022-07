19 Kommunen in 50 Etappen : Klaus Strack beendet Gipfelsturm im Rhein-Sieg-Kreis mit Wandermarathon

Legten eine Pause an der Burg Blankenberg ein: Klaus Strack (2.v.r.) und seine Wandergruppe. Foto: Ingo Eisner

Eitorf Der Wanderer Klaus Strack hat die Gipfel aller Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises erklommen. Sein Projekt „Gipfelsturm Rhein-Sieg“ fand am Dienstag einen krönenden Abschluss. Am Ende wollte es der Eitorfer noch mal so richtig wissen.