Henneferin vermacht ihren toten Körper Gerlinde Tinbergen überlässt ihre sterblichen Überreste den „Körperwelten“

„Ich habe eine Aversion gegen traditionelle Erd- und Feuerbestattungen“, sagt Gerlinde Tinbergen. Ihr Körper soll nach ihrem Tod aber noch einen Zweck erfüllen. So hat sie sich vor einigen Jahren zu einem Schritt entschlossen, den viele Menschen zumindest als bemerkenswert bezeichnen würden: Die 64-jährige Henneferin wird ihre sterblichen Überreste der Ausstellung „Körperwelten“ zur Verfügung stellen. Ob ihr gesamter Körper in plastinierter Form später in der von dem Arzt und Anatomen Gunther von Hagens entwickelten Ausstellung „Körperwelten“ zu sehen sein wird, weiß sie allerdings noch nicht. „Es kann auch sein, dass nur Teile verwendet werden“, so Tinbergen.