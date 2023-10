Bewährungsstrafe für Mann aus Hennef Kokain und Marihuana zum Weiterverkauf gelagert

Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen stand ein 31-Jähriger aus Hennef vor dem Siegburger Amtsgericht. Letztlich wurde er von Richter Herbert Prümper allerdings für einen minder schweren Fall und zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte laut Anklage im Dezember 2022 in Hennef über rund 59 Gramm Kokain und 31 Gramm Marihuana zum gewinnbringenden Weiterverkauf in seiner Wohnung gelagert und eine Machete bei sich geführt.