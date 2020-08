Kommunalwahl 2020 : Klaus Pipke will wieder Bürgermeister in Hennef werden

Klaus Pipke will wieder Bürgermeister in Hennef werden

Hennef 16 Jahre als Hennefer Bürgermeister sind für Klaus Pipke noch nicht genug. Der 54-jährige Christdemokrat fühlt sich gut gerüstet für eine vierte Amtszeit.

Als „Anwalt der Bürger“ wird er nach wie vor auf der städtischen Homepage bezeichnet, und der Beruf des Anwaltes wäre für Pipke, der 1964 in Troisdorf geboren wurde, durchaus denkbar gewesen. Nach seinem Abi­tur, das er 1984 in Hennef machte, studierte er Jura in Bonn und legte beide Staatsexamina ab. Von 2000 bis 2004 war Pipke Beigeordneter in Siegburg. Seit 1980 ist er Mitglied der CDU, für die er in Hennef die Ämter des Partei- und Fraktionschefs bekleidete. Der Vater von drei Kindern im Alter von 21,19 und drei Jahren hat es nie bereut, das Amt zu bekleiden. „Mir kam nie in den Sinn, etwas anderes zu machen. Ich mag die Stadt, ich mag die Menschen und habe Spaß daran, Dinge zu bewegen und umzusetzen“, sagt Pipke.