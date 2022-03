Sorge um die Familie in der Ukraine : Waldemar Lewtschenko telefoniert jeden Tag mit seiner Mutter

Erfinder Waldemar Lewtschenko lebt seit 18 Jahren in Hennef. Der Ukrainer sorgt sich um seine Familie. Foto: Ingo Eisner

Hennef Waldemar Lewtschenko ist in der Ukraine geboren und lebt seit bald 20 Jahren in Hennef. Dort hat er zusammen mit Partnern den Heion-Diesel entwickelt. Er ist in großer Sorge um seine Familie, die rund 100 Kilometer von Kiew entfernt lebt.

Waldemar Lewtschenko ist in großer Sorge. „Ich weine um die Ukraine und bete jeden Tag für meine Mutter und meinen Bruder, die dort leben“, sagt der 56-Jährige gebürtige Ukrainer. Seit 21 Jahren lebt er in Deutschland, seit 18 Jahren in Hennef. Seine 75-jährige Mutter und sein 51-jähriger Bruder wohnen in einem Haus in der Nähe von Tschernigow rund 100 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt. „Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter, die derzeit auch noch erkrankt ist. Sie berichtet mir von Explosionen und das überall geschossen wird“, sagt Lewtschenko.

Sein Bruder habe versucht, eine Waffe zu bekommen, um sein Land zu verteidigen. „Er hat keine mehr erhalten“, so Lewtschenko. Er selbst sei dafür nicht geeignet: „Ich kann nicht auf Menschen schießen“. Daher sei er dazu verdammt, auf neue Nachrichten und Informationen von seiner Familie zu warten. „Ich bete und hoffe, dass meiner Mutter und meinem Bruder nichts zustößt“.

Wollte Mutter und Bruder nach Deutschland holen

Schon kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte Lewtschenko seinen Bruder und seine Mutter gebeten, nach Deutschland zu kommen. „Sie wollten aber bleiben. Mein Bruder befürchtet nun, dass er diese Entscheidung vielleicht bereuen wird“, sagt er. An Flucht sei in der momentanen Situation nicht zu denken. „Die polnische Grenze ist fast 900 Kilometer entfernt. Das schafft meine Mutter nicht mehr“, so Lewtschenko. Trotz seiner Sorge müsse er sich weiter um seinen Beruf kümmern.

Der Juwelier und Tüftler mit einer Passion für Naturwissenschaften hatte es nach jahrelangen Forschungen zusammen mit dem Ingenieur Anton Ledwon und dem Unternehmer Andreas Heine geschafft, mit dem Heion-Diesel einen leistungsstarken und marktfähigen Kraftstoff zu entwickeln. Dieser senkt den Verbrauch signifikant, schont Motoren und stößt durch eine höhere Cetanzahl weniger Umweltgifte aus. Ein großer Erfolg, denn seit dem vergangenen Jahr wird der saubere Diesel in Kaiserslautern auf dem Firmengelände des Energiedienstleisters „Schuster & Sohn“ produziert. Voran gegangen sind viele Jahre der Forschungen, die einst in Lewtschenkos Keller in einem Reihenhaus in Hennef begannen und später in Siegburg in einer großen Halle fortgesetzt wurden.

Auf der Suche nach alternativen Energiestoffen

Lewtschenko will sich in dieser schwierigen und bedrohlichen Situation als Tüftler einbringen. „Als Erfinder denke ich derzeit permanent darüber nach, welche Alternativen es für die Energieversorgung von Deutschland und Europa geben kann, wenn es aufgrund des Krieges zur Energieknappheit kommen sollte“, sagt er. So möchte er seinen Teil beitragen und als Erfinder helfen. Den gebürtigen Ukrainer beeindruckt das Verhalten der Menschen, die dort derzeit mit dem Krieg konfrontiert sind. „Das ukrainische Volk steht auf, um das Land zu verteidigen, denn niemand will unter dem russischen Joch leben“, sagt er. „Hier geht ein Starker gegen einen Schwachen mit Gewalt vor. Dieser Krieg muss sofort aufhören“, fordert Lewtschenko.