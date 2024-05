Initiative Kunst in Hennef Künstler in Hennef wollen der Kunst mehr Raum geben

Als Widerspruch in sich bezeichnet Karin Kunczik-Rüdiger das Wort Innenansicht. So erläutert die Vorsitzende des Vereins „Initiative Kunst Hennef“ den Spannungsgehalt, der sich hinter dem jüngsten Ausstellungstitel des Vereins verbarg. Kunczik-Rüdiger hatte sich aber gemeinsam mit den weiteren 17 Kunstschaffenden aus Hennef und dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis genau dieses Motto als Leitfaden der Frühjahrsausstellung ausgewählt. Beim Schnitt in den Apfel könne man das Innere erkennen, Menschen hingegen ließen sich nicht so ohne Weiteres „von innen betrachten“.