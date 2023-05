Kunst am Schloss Allner in Hennef Angetrieben von der Akzeptanz der Gegensätze

Frühjahrsausstellung

Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder soweit. Kunstinteressierte können sich zum mittlerweile 25. Mal von Donnerstag, 18 Mai, bis einschließlich Sonntag, 21. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr während Beatrix Wittschells Frühjahrsausstellung vier Tage lang an geschmackvoll platzierten Kunstwerken auf dem mittelalterlichen Schloss-Areal an der Schlossstraße 46 erfreuen. Neben Wittschells zahlreichen Skulpturen werden Malereien von Gerd Rausch, Fotografien von Roswitha Rausch, Schmuckdesign von Sigrid Karrasch und Skulpturen von Margret Zimpel gezeigt. Joscha Wittschell tritt am Donnerstag, 18 Mai, sowie am Sonntag, 21, Mai, gemeinsam mit seiner Band „Joshville“ jeweils um 12 Uhr, um 13.30 und um 15 Uhr auf. eiu