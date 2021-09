In Hennef-Dahlhausen : Autofahrer kommt auf L125 von Fahrbahn ab und landet in Böschung

Ein 18-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und landete in der Böschung. Foto: Alf Kaufmann

Hennef In Hennef-Dahlhausen ist ein 18-Jähriger am Samstagabend auf der L125 aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Ihm zufolge hatten seine Bremsen nicht funktioniert. Seine Beifahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alf Kaufmann und Jill Mylonas

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Samstagabend in Hennef-Dahlhausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23.55 Uhr kam ein 18-Jähriger auf der L125, Kreuzung Am Berghang/Königswinterer Straße, mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und landete zehn Meter weit in der Böschung.

Seine 19-jährige Beifahrerin war im Auto eingeschlossen. Durch den Kofferraum gelang es der Feuerwehr schließlich, sie zu befreien. Die junge Frau kam in ein Krankenhaus, der Fahrer blieb unverletzt.