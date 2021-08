L125 in Hennef : Zwei Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

Hennef Bei einem Unfall mit drei Autos sind zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Opels war auf zwei wartende Fahrzeuge aufgefahren.

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind in Hennef am Mittwochabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr wollte die 42-jährige Fahrerin eines roten Toyota auf der L125 links in die Edgovener Straße abbiegen. Weil ihr ein Bus entgegenkam, hielt sie an.