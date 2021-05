Einmündung zur L331 : Gefundene Granate sorgt für Sperrung in Hennef

Gefundene Granate sorgt für Sperrung in Hennef

In Hennef wurde eine Granate auf einer Baustelle gefunden. Foto: GA

Hennef Am Mittwochmorgen fanden Bauarbeiter eine Granate in Hennef. Vorübergehend musste die Stelle abgesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz.

Am Mittwochmorgen haben Arbeiter gegen 10 Uhr auf einer Hausbaustelle auf der Oberpleiser Straße in Hennef eine Granate gefunden. Wie der GA vor Ort erfuhr, befindet sich das Grundstück an der Einmündung zur L331. Die Stelle musste vorübergehend abgesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst entfernte die Granate.