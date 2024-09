Schwerer Verkehrsunfall auf L331 in Hennef Motorradfahrer unter Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr ist es auf der Oberpleiser Straße (L331) in Hennef zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Das bestätigt die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Sonntagabend.