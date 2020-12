In Hennef : Zwei Autos prallen bei Unfällen auf der L333 gegen Felswand

Am Dienstagabend kam es zu zwei voneinander unabhängigen Unfällen auf der L333 in Hennef. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef Am Dienstag kam es zu zwei Unfällen auf der L333 in Hennef. Sie geschahen unabhängig voneinander, die Unfallstellen befanden sich aber in Sichtweite. Die Fahrer wurden beide verletzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Felsmann

Am Dienstagabend kam es gegen 22.15 Uhr zu zwei Unfällen auf der L333 in Hennef.

Zunächst war ein 19-jähriger Windecker auf L333 von Hennef-Bülgenauel in Richtung Eitorf-Bach unterwegs. Am Ende einer leichten Linkskurve und auf regennasser Fahrbahn kam sein Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte beim Gegenlenken links in die Leitplanke. Anschließend kam er wieder rechts mit dem Heck an einer Felswand zum Stehen.

Trümmerteile und Utensilien aus dem Wagen verteilten sich auf der Strasse und einer Wiese. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Löschgruppe Blankenberg der Freiwilligen Feuerwehr Hennef leuchteten die Unfallstelle aus, reinigten die Fahrbahn und streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Zweiter Unfall in Sichtweite

Etwa 900 Meter weiter und in Sichtweite kam es dann zu einem zweiten Unfall. Dabei war ein 39-Jähriger mit einem nicht zugelassenen BMW Kombi in selber Fahrtrichtung unterwegs. In der nachfolgenden Linkskurve kam der BMW ebenfalls nach rechts ab. Das Heck prallte gegen die Felswand, bevor das Auto links in die Leitplanke prallte und ebenfalls entgegengesetzt zum Stehen kam.

Auch hierbei wurde der Fahrer des Wagens leicht verletzt. Er kam nicht ins Krankenhaus.

Foto: Ulrich Felsmann Am Dienstagabend kam es zu zwei voneinander unabhängigen Unfällen auf der L333 in Hennef.

Foto: Ulrich Felsmann Am Dienstagabend kam es zu zwei voneinander unabhängigen Unfällen auf der L333 in Hennef. zurück

weiter