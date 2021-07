Transporter in Hennef überholt : 63-jähriger Verkehrssünder meldet sich freiwillig bei der Polizei

Transporter in Hennef überholt

Hennef Ein wahrscheinlich recht ungewöhnliches Geständnis legte ein 63-Jähriger aus Hennef bei der Polizei ab. Er hatte einen Transporter unrechtmäßig überholt - und sich im Anschluss selbst bei der Polizei gemeldet.

Am Mittwochnachmittag führte ein Polizist der Polizeiwache Hennef ein wahrscheinlich recht ungewöhnliches Telefonat mit einem 63-Jährigen aus Hennef. Der Mann rief an, um zu gestehen, dass er auf der Landstraße 333 innerhalb der Ortslage Stein einen Verkehrsverstoß begangen habe.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Anrufer „offensichtlich betroffen“ gewesen. Er gestand, dass er mit seinem Smart einen Transporter überholt habe, der vor einem Fußgängerüberweg wartete. Erst als er an dem Wagen vorbei fuhr, sei ihm aufgefallen, dass der Fahrer des Transporters Fußgänger über den Überweg gehen lassen wollte und deswegen nicht hätte überholt werden dürfe. Der Hennefer gab an, dass ihm das Verhalten leid tue.