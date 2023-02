Urteil am Landgericht Bonn : Mann aus Hennef bekommt drei Jahre Haft für Raubüberfall

Hennef/Bonn Die Tankstelle, die er überfiel, war direkt in der Nachbarschaft. Das Landgericht Bonn verurteilte am Donnerstag einen 37-jährigen drogenabhängigen Hennefer zu drei Jahren Haft.

Zu einer Strafe von drei Jahren und einer Woche Haft wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung hat das Bonner Landgericht gestern einen 37-Jährigen aus Hennef verurteilt, der am 18. August 2022 in Uckerath eine Tankstelle überfallen und 461,67 Euro Bargeld erbeutet hatte. Da der Angeklagte zur Tatzeit betrunken war – drei Promille ergab die Blutprobe – wurde ihm verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt. Der Alkohol- und Drogenabhängige wird so schnell wie möglich für drei Jahre in eine Entziehungsanstalt eingewiesen und muss nicht ins Gefängnis. In das gestrige Urteil ist eine Strafe des Amtsgerichts Siegburg wegen Diebstahls eingeflossen, deshalb wurde noch eine Woche Haft angefügt.