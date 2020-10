Urteil vor dem Landgericht : Haftstrafe wegen Vergewaltigung nach Firmenfeier in Hennef

Ein 33-Jähriger wurde wegen einer Vergewaltigung verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Bonn/Hennef Drei Jahre und zehn Monate muss ein 33-Jähriger wegen Vergewaltigung in Haft. Das Verbrechen ereignete sich auf dem Heimweg nach einer Firmenfeier in Hennef.



Von Leif Kubik

„Wir gehen jetzt zusammen nach Hause“, soll die Frau ihrem Arbeitskollegen nach der Firmenfeier in einer Hennefer Gaststätte angeboten haben. Ein schwerer Fehler, denn offenbar nutzte der Mann den gemeinsamen Heimweg der Nachbarn zu einem Verbrechen: Nun wurde der 33-Jährige vor dem Bonner Landgericht wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Außerdem muss er seinem Opfer 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Einfach hatte es sich die 1. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Jens Rausch nicht gemacht: Es handele sich um eine schwierige Konstellation, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Der auf den ersten Blick einfache Fall habe sich als in Wirklichkeit sehr komplex entpuppt, die Beweislage war rudimentär. Da der Angeklagte vor Gericht angegeben hatte, zum Tatzeitpunkt deutlich alkoholisiert gewesen zu sein und er sich daher an so gut wie nichts erinnere, konnte sich das Gericht bei der Entscheidungsfindung nur auf die Aussagen des Opfers stützen. Man habe aber die Verantwortung, beiden gerecht zu werden, so Rausch.

Beide hatten gleichen Heimweg

Täter und Opfer – beide verheiratet und mit Kindern – waren Nachbarn und arbeiteten eine Zeit lang in der selben Hennefer Firma. Zum Zeitpunkt der Firmenfeier war die Frau allerdings nicht mehr dort tätig, nur der nun Verurteilte war noch als Putzmann beschäftigt. Bis zu der folgenschweren Aufforderung der Frau gab es auch keinerlei private Kontakte zwischen Täter und Opfer. Einzig durch einen Zufall, so zeigte sich das Gericht überzeugt, beschlossen beide, zur selben Zeit die Feier zu verlassen. Erst am Ausgang stellten sie fest, dass sie den selben Weg zu nehmen hatten.

Und der führte sie über den Parkplatz eines benachbarten Supermarkts. Beide hatten Alkohol getrunken, der Mann allerdings wohl deutlich mehr. So deutete die Frau nach ihrer Aussage einen ersten Rempler noch als versehentliches Schwanken. Ein zweiter Rempler brachte sie allerdings zu Fall und der Mann kam auf ihr zum Liegen. Dann soll er zunächst seine Hand unter ihr Dirndl geschoben und die völlig überrumpelte Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Der Übergriff habe allerdings nur sehr kurz gedauert, wieder auf den Beinen habe sie den Mann weggeschubst und habe versucht davonzulaufen.