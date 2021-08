SPD-Generalsekretär : Lars Klingbeil besucht das Machwerk in Hennef

Hennef Mehr Informationsbesuch als Wahlkampfveranstaltung in der offenen Bürgerwerkstatt: Der SPD-Generalsekretär informierte sich in Hennef über das Innovationszentrum.

Der Mann ist in diesen Tagen viel unterwegs. „Meine politische Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt“, heißt es auf seiner Webseite. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist gern gesehener Gast in TV-Talks wie „Markus Lanz“, weil er Tacheles redet. Am Mittwochnachmittag ist er in Hennef im Machwerk, einer offenen Bürgerwerkstatt. Mehr Informationsbesuch als Wahlkampfveranstaltung. Der 43-Jährige, der den Heidekreis und den Landkreis Rotenburg im Deutschen Bundestag vertritt, will sich die kleine Ideenschmiede anschauen, wo Techniker ihr Wissen mit Bürgern teilen und erfahren, wie das neue Innovationszentrum für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Hennef an den Start gegangen ist.