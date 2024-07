Live-Musik in der Region Das erwartet die Gäste der ersten Hennefer Kultnacht

Das Motto der Hennefer Kultnacht, die am Samstag, 5. Oktober Premiere feiert, ist,,Get up and party‘‘. Ab 19.30 Uhr wird es in der Halle Meiersheide in Hennef ein zweistündiges Musik-Programm geben: Hier werden verschiedenste Genres und sowohl internationale, als auch nationale Hits, wie von Helene Fischer oder Andreas Bourani, gespielt. Auch lokale Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel die Band ,,Noble Composition‘‘ oder der Rocksänger Michell Benzel, werden an diesem Abend beliebte Songs interpretieren, wie unter anderem ,,Highway To Hell‘‘ oder ,,Let Me Entertain You‘‘. Karten zur Veranstaltung finden Interessenten auf der Internetseite www.music-creation.eu.