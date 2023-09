Prozess am Bonner Landgericht Männer sollen massenhaft Handys gestohlen und weiterverkauft haben

Die 26 und 27 Jahre alten Angeklagten haben eine jahrelange kriminelle Karriere hinter sich. Bereits als Jugendliche kamen sie in Haft. Der 26-Jährige sitzt gerade eine Strafe im offenen Vollzug in Attendorf (Sauerland) ab. Für den 26. Oktober 2021 sollen sie sich in Troisdorf mit einem Bekannten verabredet haben, dem sie angeblich in dem Hennefer Fachgeschäft geklaute Handys im Wert von 22.800 Euro verkaufen wollten. Als sie in dessen Wohnung kamen, war von der illegalen Ware keine Rede mehr, stattdessen soll der 27-Jährige dem Mieter mit einer Machete gedroht und das Geld gefordert haben. Der aber wehrte sich, sprühte dem Jüngeren Pfefferspray ins Gesicht und floh.