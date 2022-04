Urteil in Siegburg : Hennefer muss wegen unerlaubten Waffenbesitzes Geldstrafe zahlen

Hennef/Siegburg Bei Löscharbeiten eines Brandes in Hennef hat die Feuerwehr 2021 mehrere Waffen entdeckt. Der Besitzer, ein Frührentner, stand jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes muss er eine Geldstrafe zahlen.

Wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Kriegswaffen musste sich ein 66-jähriger Mann aus Hennef am Mittwoch vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Das Gericht hat ihn am Ende zu einer Geldstrafe verurteilt.

Munition war teilweise in einem Setzkasten drapiert

Angeklagter zeigt sich geständig und kooperativ

Die Staatsanwältin erkannte bei ihrer Strafzumessung an, dass der Angeklagte alles eingeräumt hatte und auf die Rückgabe der Waffen verzichtete. Zudem habe die Art des Vorfindens bestätigt, dass kein Gebrauch davon gemacht worden sei, die Waffen seien teilweise funktionslos gewesen. So forderte sie in diesem minderschweren Fall eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 30 Euro. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft in seinem Urteil. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte.