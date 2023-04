Verkehrsversuch am Schulcampus Hennef Mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit auf dem täglichen Schulweg

Polizei und Ordnungsamt werden regelmäßig die neuen Zufahrts-und Anliegerbeschränkungen kontrollieren. Mit Blick auf den Beginn der Schule nach den Osterferien hofft Dahm auf Nachsicht. „Ich bitte alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gerade in den ersten Tagen, in denen sicher nicht alles reibungslos läuft, um etwas Gelassenheit und Verständnis", so der Bürgermeister. „Es wird am Anfang sicher Probleme geben, aber die Situation sollte sich nach ein paar Wochen normalisieren“, prognostiziert Dahm.