Tank geplatzt : Mercedes bei nächtlichem Brand in Hennef zerstört

Hennef Am Freitag kam es zu einem Pkw-Brand in Hennef. Unter anderem platzte der Tank des Fahrzeugs. Dies war aber nicht der Auslöser für das Feuer.

Laute Knallgeräusche weckten in der Nacht zu Freitag gegen 2.30 Uhr Anwohner der Bonner Straße in der Hennefer Innenstadt. Diese rührten vom Brand eines Autos her, der auf einem markierten Parkstreifen der Fahrbahn abgestellt war. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte das Heck des Mercedes der C-Klasse in vollem Ausmaß. Aus dem geplatzten Tank ausgetretener Diesel-Kraftstoff hatte zudem für ein Flammenband quer über die Fahrbahn und entlang der gegenüberliegenden Bordsteinkante gesorgt.