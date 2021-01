Initiative der Bürgerstiftung Altenhilfe : Mit dem Seniorenbus zur Corona-Impfung

HENNEF Bürgerstiftung Altenhilfe richtet kostenlosen Fahrservice für Hennefer Senioren zum Impfzentrum ein

Vieles läuft noch nicht rund, wenn es um das Thema Corona-Impfung geht. Besonders ältere Menschen hängen stundenlang in Warteschleifen, wenn sie versuchen, telefonisch Impftermine zu vereinbaren, wie aus anderen Bundesländern immer wieder berichtet wird. Zudem wird es für die Senioren mangels Mobilität oftmals schwierig, zum Impfzentrum zu gelangen. Dem will die Hennefer Bürgerstiftung Altenhilfe entgegenwirken. Ab 25. Januar, dem offiziellen Start der Terminvergabe in NRW, werden ehrenamtliche Mitarbeiter der Stiftung nicht nur Impftermine für die in der Pandemie am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen vereinbaren, sondern sie auch im stiftungseigenen Seniorenbus zum Impfzentrum in Sankt Augustin und auch wieder nach Hause fahren. Dieser Service gilt nur für Hennefer Senioren.