Mit Hennefer Ansichten durch 2021 : Motive von Stadt Blankenberg ziert im Kalender nicht nur das Titelblatt

Hennef Drei von zwölf Monatsblättern im neuen Hennefer Kalender für 2021 zeigen Ansichten der mittelalterlichen Burg über dem Siegtal. Der Bödinger Hospizverein hat 400 Exemplare drucken lassen.

Stadt Blankenberg hoch über der Sieg ist ein beliebtes und zu jeder Jahreszeit lohnendes Motiv. Das belegt auch der neue Wandkalender des Sibilla Hospiz’ Bödingen. Nicht nur die Titelseite zeigt die mittelalterliche Burg als Hintergrund der Sieglandschaft, es gibt auch eine Ansicht im Schnee als Januar-Motiv, ihren Turm als Juni- und eine stimmungsvolle Talansicht als September-Motiv. Den Kalender für 2021 schmücken zudem die Siegbrücke an der Weingartsgasse, der Kurpark, der Johannesweg in Uckerath und die Hennefer Innenstadt mit Frankfurter Straße.

Wegen der Corona-Pandemie habe der Verein in diesem Jahr weniger Spenden erhalten. So sei die Idee für den Kalender entstanden. „Die Volksbank Köln Bonn hat die Druckkosten übernommen, sodass der Erlös eins zu eins an den Hospizverein geht“, sagte Grünewald und berichtete vom Werdegang des Hospizes. Das sollte zunächst auf einem Grundstück in der Siegaue gebaut werden. Wegen der besonderen Anforderungen an ein solches Haus wurde der Plan jedoch in Bezug auf den dort zu erwartenden Fluglärm verworfen.