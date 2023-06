Straße zwischen Happerschoss und Allner gesperrt Motorradfahrer prallt auf der L352 gegen ein Auto

Der 59-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden fuhr auf der L352 von aus Happerschoss in Richtung Allner. Trotz durchgezogener Linie überholte er einen LKW. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein Auto entgegen. Der 59-Jährige prallte seitlich gegen den Ford und stürzte daraufhin. Er und die 63-jährige Autofahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.