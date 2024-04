Kompassionsfest in Hennef Mit einer Marienerscheinung vor 600 Jahren fing alles an

Erhaben thront die Holzskulptur über dem Gnadenaltar der Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“ in Bödingen. Die Pietà, auch Vesperbild oder Gnadenbild genannt, zeigt Maria mit dem Leichnam des vom Kreuz genommenen Jesus Christus auf ihrem Schoß. Nur einmal im Jahr verlässt die Pietà den Gnadenaltar: für die Prozession zum Kompassionsfest, das die Katholische Kirchengemeinde Bödingen seit 600 Jahren immer am vierten Freitag nach Ostern begeht. In diesem Jahr ist das der 26. April.