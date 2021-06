Feuerwehreinsatz in Hennef : Rauchentwicklung bei Abpumparbeiten nach Starkregen

Feuerwehreinsatz in Hennef

In Hennef hat es am Sonntag gebrannt. Foto: Christof Schmoll

Hennef Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Wohnhaus in Hennef-Lanzenbach ausgerückt. Dort hat sich beim Abpumpen eines Kellers Rauch entwickelt.

Beim Auspumpen eines Kellers in einem Wohnhaus in Hennef-Lanzenbach hat sich am Sonntag Rauch entwickelt. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, waren die Anwohner gerade dabei, ihren Keller nach dem Unwetter von Freitagnacht auszupumpen, als sie den Rauch bemerkten. Die Anwohner verließen unmittelbar den Keller und alarmierten die Feuerwehr.