Nach Unfall in Hennef Busfahrer rettet 84-Jähriger nach Sturz in Fluss das Leben

Sie hatte Glück im Unglück, denn ein Ersthelfer war sofort vor Ort: Die 84-Jährige Seniorin, die am Sonntag mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Hanf kopfüber in einen Zulauf des Hanfbaches gestürzt ist, konnte schnell gerettet werden. „Sie lag mit dem Gesicht halb im Wasser. Wenn das Wasser aufgrund des Hindernisses nur ein bisschen gestiegen wäre, wäre sie ertrunken“, erzählt Ersthelfer Pierluigi Lombardo.