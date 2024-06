Feuerwehr im Großeinsatz: Nach Unwetter: Lagerhalle und Wohnhaus in Hennef in Brand geraten

Sie hatten sich gerade noch um einen beim Unwetter umgestürzten Baum gekümmert, da wurde die Einheit Lichtenberg der Freiwilligen Feuerwehr Hennef auch schon zum nächsten Einsatz gerufen: Gegen 0.30 Uhr war ein Gebäudebrand in Hennef-Hülscheid gemeldet worden. Da was das Unwetter mit zahlreichen Blitzen gerade durchgezogen und die Einsatzkräfte waren nach dem Baumeinsatz auf dem Weg zurück zu ihrer Wache. Kurzerhand drehten die Kräfte um und steuerten die Straße Im Dom an, wo ein Unterstellhallenkomplex hinter zwei Wohngebäuden bereits in voller Ausdehnung brannte.