40 Jahre Naturschutzwacht im Rhein-Sieg-Kreis : Natur- und Menschenkenntnis sind gefragt

Hennef Seit 40 Jahren engagieren sich Freiwillige ehrenamtlich als Naturschutzwarte im gesamten Rhein-Sieg-Kreis. Heute sind rund 50 von ihnen im Einsatz.

Fast genau 40 Jahre ist es her, dass fünf Freiwillige am 1. Oktober 1982 ihren Dienst als Naturschutzwarte für die Untere Naturschutzbehörde im Naturschutzgebiet Rodderberg sowie in der Siegmündung in Troisdorf und Niederkassel aufnahmen. Ihre Zahl wuchs schnell, sodass sich die Naturschutzwacht zwischenzeitlich zur größten ehrenamtlichen Naturschutzwacht in ganz NRW entwickelte. Seitdem haben sich über die Jahre 149 Personen für die Wacht eingesetzt, heute sind rund 50 im Einsatz. Im Rahmen einer kleinen Feier auf dem „Bolzplatz“ in Hennef-Greuelsiefen dankte der Umweltdezernent des Rhein-Sieg-Kreises, Tim Hahlen, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement beim Naturschutz: „Ohne Sie würden wir das nicht hinbekommen“.