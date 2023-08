Arbeiten an der Stadtmauer von Stadt Blankenberg Neue Wegführung an der Stadtmauer mit Aussichtsplateau

Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt belaufen sich auf 286.000 Euro und werden zu 70 Prozent gefördert. „Das Integrierte Handlungskonzept bekommt nun endlich ein Gesicht“, sagte Dahm. „Wo zu Beginn nur Ideen, dann Konzepte und Planungen existierten, werden nun die einzelnen Projekte und erste Erfolge sichtbar. Mit der Sanierung des Kölner Tors und dem Beginn der Arbeiten am Panoramaweg wird konkret, was lange geplant wurde“, fügte der Bürgermeister hinzu. Umfangreich saniert werden musste das Kölner Tor sowie die Stadtmauerabschnitte am Gartengrundstück sowie am Wohnhaus an der Mechthildisstraße 1.