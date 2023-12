Verkehrs-und Verschönerungsverein Hennef Neuer Band zur Geschichte der Stadt Hennef und das Ende einer Ära

Es war ein Einschnitt, als Helmut Fischer am 23.Juli 2023 im Alter von 88 Jahren verstarb. Mit seinem Tod endete in Hennef eine Ära. Fischer war das geschichtliche Gedächtnis der Stadt und verfügte über ein unerschöpfliches Wissen. Märchen, Mythen, Sagen, Volkserzählungen, aber auch die Historie Hennefs, vor allem seines Heimatortes und Lebensmittelpunktes Stadt Blankenberg — Fischers Kenntnisse zu diesen Bereichen lassen sich in mehr als 60 Büchern nachlesen, die er veröffentlicht hat. Fischer war Volksschullehrer in Stadt Blankenberg und langjährige Professor für Germanistik und Literaturwissenschaft an der Gesamthochschule Essen und bis zu seinem Tod ehrenamtlicher Denkmalbeauftragter der Stadt Hennef. Auch die Gründung des Hennefer Stadtarchivs 1991 ist eng mit Fischers Engagement verbunden. Seine Aufsätze zu interessanten, heimatgeschichtlichen Themen lassen sich in 16 umfangreichen Bänden der seit 2006 vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Hennef veröffentlichten „Beiträge zur Geschichte der Stadt Hennef“ nachlesen. Wer noch weiter zurückblicken möchte, kann in den acht Bänden der Vorgängerpublikation „Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Hennef“stöbern, die von 1970 bis 1980 erschienen sind.