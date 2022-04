Neues vom Innovationszentrum : Digitalisierung in Hennef schreitet weiter voran

Die für das Innovationszentrum ursprünglich vorgesehene Halle an der Reutherstraße beherbergt derzeit 53 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Foto: Stadt Hennef

Hennef Für das an der Reutherstraße geplante Innovationszentrum, das derzeit für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen genutzt wird, sucht die Stadt neue Räume.



Eigentlich war für die Einrichtung eines Innovationszentrums in der Halle an der Reutherstraße alles vorbereitet. Teppiche waren verlegt, Räume gestrichen und die gesamte digitale Infrastruktur war bereits vorhanden. Die Halle war quasi bezugsfertig, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Um den Kriegsflüchtlingen zu helfen, wurde die Halle, die bereits von 2015 bis 2017 zur Aufnahme von Flüchtlingen diente, kurzerhand erneut als Unterkunft hergerichtet. „Die bereits vorhandene Technik wie Fernseher und Computer kann nun sowohl von den dort untergebrachten Menschen, als auch vom Sicherheitsdienst und dem DRK genutzt werden“, sagte der städtische Digitalisierungsbeauftragte Wolfgang Rossenbach. Nun sucht die Stadt mit ihren Kooperationspartnern Räume, um das Zentrum an anderer Stelle zu eröffnen.

„Die Raumsuche ist allerdings nicht einfach. Die Reutherstraße ist schon ideal, denn neben den vorhandenen Räumen gibt es dort auch reichlich Platz für Ausstellungen oder die Präsentation von Prototypen“, so Rossenbach. Sechs Räume und eine Halle wären schon notwendig, um das Innovationszentrum an den Start zu bringen“. Der Verein dafür ist bereits in Gründung, mit ZEDIK (Zentrum für digitale Innovationskultur) gibt es sogar einen Namensvorschlag.

Die Einrichtung des Hennefer Innovationszentrums ist Teil des Digitalisierungskonzeptes, das die Stadt 2021 auf den Weg gebracht hat und jährlich fortschreibt. „Die Digitalisierung ist eine wichtige Aufgabe, die jede Menge Möglichkeiten bietet, aber auch eine Herausforderung ist“, sagte Bürgermeister Mario Dahm (SPD). Im Bereich der digitalen Bildung kümmert sich Rossenbach seit vielen Jahren darum, dass die Schulen mit Computertechnik ausgestattet wurden. „Seit 2005 wurden erhebliche Summen in den Bereich Schul-IT investiert. Darum war es möglich, eine hohe Ausstattungsquote zu erreichen, bei der sich mittlerweile weniger als drei Schülerinnen und Schüler ein Endgerät teilen müssen", sagte Rossenbach.

Suche nach digitalen Talenten

Ziel sei die Vollausstattung. Dazu bedarf es laut Dahm allerdings auch einer dauerhaften Finanzierung mit Hilfe von Fördermitteln. „Die Stadt kann das alleine nicht leisten“, sagte Dahm. Zwar sind mit insgesamt 2,7 Millionen Euro bereits alle verfügbaren Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule beantragt worden. Dennoch reicht das nicht, da laut Dahm nach aktuellem Sachstand keine weiteren Fördermittel für die Erneuerung der Geräte, die zudem gewartet werden müssen, nach Ablauf der Nutzungsdauer bereitgestellt werden. Zumindest erhält Rossenbach Unterstützung, denn die Stadt hat drei Stellen für den IT-Bereich ausgeschrieben. „Wir suchen nach digitalen Talenten, um das Thema in Hennef voranzubringen“, so Rossenbach.

Im Gespräch: der städtische Digitalisierungsbeauftragte Wolfgang Rossenbach und Bürgermeister Mario Dahm. Foto: Ingo Eisner

Einige Erfolge konnte er in der kürzlich präsentierten Fortschreibung des Digitalisierungskonzeptes bereits verzeichnen. So hat sich die CityKeyApp, die gemeinsam mit der Telekom und einem Dutzend Kommunen entwickelt wurde und dafür sorgt, dass sich viele Behördengänge bequem vom Sofa erledigen lassen, in Hennef laut dem Bürgermeister bereits etabliert. „Wir verzeichnen derzeit 500 Dauernutzer der App, die ständig weiter entwickelt wird“, sagte Dahm.

Glasfasernetz im Gewerbegebiet

Auch der Glasfaserausbau in Hennef schreitet voran. Das Gewerbegebiet Hennef-West wurde bereits vollständig mit einem Glasfasernetz versorgt. Doppelte Tiefbauarbeiten konnten vermieden werden, da die Stadt vor einigen Jahren beim Ausbau der Josef-Dietzgen-Straße bereits Leerrohrsysteme verlegt hatte. So konnte der Ausbau dort beschleunigt werden. Auch in vielen Hennefer Ortschaften wird es bald schnellere Internetverbindungen geben. So hat Ende 2021 der Breitbandausbau in Uckerath begonnen, der Glasfaserausbau der Ortsteile, die an das Königswinterer Stadtgebiet angrenzen, steht kurz vor dem Abschluss, und in den Ortsteilen Söven, Rott und Dambroich will mit der Deutschen Glasfaser ein Unternehmen für schnellere Internetverbindungen sorgen.

„Wenn 40 Prozent der Bevölkerung dieser Ortschaften zustimmen, wird ausgebaut“, sagte Rossenbach. Kleine Hennefer Ortsteile wie Rütsch oder Derenbach sollen über ein kreisweites Förderprogramm in den kommenden Jahren einen Breitbandausbau bis in die Wohnungen erhalten. „Damit können 1 100 Haushalte versorgt werden“, prognostizierte Rossenbach. Auch beim Thema „egovernment“ gibt es Fortschritte. Neben der Einführung von elektronischen Akten soll auch die Ratsarbeit zunehmend digitalisiert werden. Zudem nimmt Hennef gemeinsam mit Dortmund ab Juni an einem Pilotprojekt teil, bei dem Wohnsitzan-und-ummeldungen elektronisch möglich werden. Einzig die Tatsache, die Vorgaben für das Onlinezugangsgesetz (OZG) bis Ende des Jahres umzusetzen, sieht Rossenbach kritisch. Zwar hat Hennef bereits viel erreicht, eine hundertprozentige Umsetzung sei allerdings bis dahin nicht zu erwarten.