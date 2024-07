Schilder-Klau im Rhein-Sieg-Kreis Das Schild nach Hanf fehlt regelmäßig

Wer in Hennef unterwegs ist und von Dahlhausen nach Hanf fährt, den empfängt am Ortseingang ein Schild mit der Aufschrift: Geschlossene Ortslage – Ersatz-Ortstafel. Außer der Tatsache, dass dieses Schild auf eine geschlossene Ortschaft hinweist, in der Tempo 50 gilt, deutet nichts darauf hin, wo man eigentlich ist. Nur Ortskundige wissen genau, dass sie sich in Hanf befinden.