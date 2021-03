Gute Nachrichten für Hennef : Ortsumgehung Uckerath wird weiter geplant

Die geplante Ortsumgehung für Hennef-Uckerath ist im Arbeitsprogramm 2021 enthalten. Foto: Ingo Eisner

HENNEF NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst hat das Arbeitsprogramm 2021 vorgelegt. Das enthält gute Nachrichten für Hennef: Die seit langem erwartete Ortsmgehung für Uckerath ist aufgenommen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Mehr als 18.000 Fahrzeuge rollen täglich über die B 8 durch den Hennefer Ortsteil Uckerath. Auf eine Ortsumgehung warten die vom Verkehrslärm geplagten Anwohner seit Jahren. 2018 war Landesverkehrsminister Hendrik Wüst nach Uckerath gekommen und hatte zugesichert, „dass wir die Maßnahme in den nächsten Jahren angehen werden“. Gemeint war die Ortsumgehung Uckerath, die zwar 2016 im Bundesverkehrswegeplan unter „vordringlicher Bedarf“ eingestuft wurde, allerdings 2018 im „Masterplan“ der Landesregierung für Verkehrsplanungen nicht enthalten war. Nachdem die Stadt Hennef die weitere Planung für die Ortsumgehung der B8 in Hennef-Uckerath für den Landesbetrieb NRW bereits betreibt und koordiniert, kommt nun erneut Bewegung in das Projekt.

Wüst hat dem Landtag kürzlich das Arbeitsprogramm 2021 für die Bundesstraßen in NRW vorgelegt. Ein Schwerpunkt der darin enthaltenen insgesamt 54 Maßnahmen ist die Entlastung von Ortsdurchfahrten. „Die geplanten Ortsumgehungen machen unsere Orte lebenswerter und sicherer. Verkehr raus, Lebensqualität rein. So wird Mobilität in Nordrhein-Westfalen besser, sicherer und sauberer“, sagte Wüst. Gerade im ländlichen Raum seien Bundes- und Landesstraßen für viele „Hidden Champions“ die Startrampen auf die Weltmärkte.

Stadt Hennef setzt Planungen fort