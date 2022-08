Oldtimer-Treffen in Hennef-Lichtenberg : Passt die Liebe zu Oldtimern zu nachhaltigem Leben?

Oldtimer-Treffen in Hennef-Lichtenberg

Hennef Zum zweiten Mal fand während des Dorffests in Hennef-Lichtenberg ein Oldtimer-Treffen statt. Insgesamt 75 Teilnehmende trafen sich, um gemeinsam eine Fahrt durch die Stadt der 100 Dörfer zu machen. Nachhaltig leben und Oldtimer besitzen schließen sich nicht aus, sagen die Oldtimerfans.

Die Uckerather Straße verwandelte sich am Samstag zu einem echten Schauplatz für Autoliebhaber. Bereits um 12 Uhr sammelten sich alle Teilnehmenden auf dem Dorfplatz und dem Parkplatz des Restaurants Reuter, um gemeinsam gegen 13 Uhr auf eine dreistündige Fahrt zu starten. Organisiert wurde das Treffen von der Interessengemeinschaft Oldtimer-Lichtenberg, die gemeinsam von Matthias Alisch und Christian König 2019 gegründet wurde. Für die Schaulustigen gab es viel glänzenden Chrom und hochglanzpolitierte Karossen zu sehen, so wie etwa einen Daimler-Benz aus dem Jahr 1953, das ehemalige Auto des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Hermann Höcherl.

„Unser Anliegen ist es, die Freude an Oldtimern mit anderen zu teilen“, erzählt Alisch. Das Oldtimer-Lichtenberg-Team besteht mittlerweile aus fünf Mitgliedern. Andreas Otto, Thomas Schwabe und Marco Heinrich sind die drei Neuen im Bunde. Das Oldtimer-Treffen findet jährlich statt, gemeinsam mit dem Dorffest in Hennef-Lichtenberg. Die beiden Veranstaltungen befruchten sich dabei gegenseitig – das Dorffest kümmert sich um die Verpflegung und die Oldtimer-Freunde um die Show.

22 Jahre und schon Autosammler

Ein Teilnehmer stich mit seinen jungen Jahren besonders heraus: Paul Krause ist mit 22 Jahren der jüngste Oldtimer-Sammler an diesem Tag. Er kam mit seinem Borgward Modell Isabella Combi von 1960 zum Treffen. Die Leidenschaft zu alten Autos entwickelte er schon als kleines Kind durch seine Eltern. „Als meine Mutter unser altes Auto, einen VW Caddy verkauft hat, habe ich es vermisst“, erinnert sich Krause. Zuerst sammelte er Modellautos mit dem Wunsch, später selbst einen Oldtimer zu besitzen. Der Wunsch wuchs – und so überzeugte er seine Eltern mit dem Argument „Wertanlage“ sich wieder einen Oldtimer anzuschaffen, er war damals erst elf Jahre alt. Zweieinhalb Jahre Suche vergingen, bis zum ersten Autokauf – jetzt besitzt die Familie sieben Oldtimer, von denen vier allein Krause gehören. Finanzieren kann sich der Student seine Leidenschaft durch seinen Youtube-Kanal „Horsepower Dashcam“, den er seit mehreren Jahren führt. Er verdiene mit seinen Oldtimer-Videos genug, um sich die Unterhaltung seiner Autos leisten zu können, erklärt er. Ihm gefällt besonders der soziale Aspekt. „Du musst dich immer mit anderen Sammlern austauschen, gerade wenn es um Reparaturen geht“, sagt er.

Reparaturen sind schwierig zu bekommen

Die Veranstaltung bietet Raum und Zeit für sogenannte „Benzin-Gespräche“ mit anderen Oldtimer-Besitzern. Gerade ehemalige oder noch offene Schraubstellen am Fahrzeug sind ein großes Thema. „Wir versuchen alle unsere Autos selbst zu reparieren“, erzählt Alisch. Der 60-Jährige weiß, wie schwierig es sei, in einer heutigen Werkstatt Hilfe zu bekommen. Die jüngeren Mechatroniker würden sich häufig nicht auskennen mit älteren Fahrzeugen, da in der Mechatronik die Elektrik im Vordergrund stehe. Diese Schwierigkeiten kämen auf, obwohl Oldtimer von der Bauweise einfacher gehalten seien als heutige Fahrzeuge, wodurch die Reparatur nachhaltiger und leichter sei. „Heutige Fahrzeuge besitzen viel Elektronik, weshalb meistens größere Teile vom Auto ganz ersetzt werden müssen bei Problemen, anstatt wie früher ein Ersatzteil einzusetzen“, sagt er.