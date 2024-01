Holocaust-Überlebende besucht Hennef Penina Katsir erzählt gegen das Vergessen und für das Überleben

Hennef · Penina Katsir hat den Holocaust überlebt. Eigentlich wollte sie nie über ihre Erlebnisse sprechen. Jetzt tut sie es doch, weil sie sich gegen das Vergessen und für das Überleben engagieren will. Sie ist zu Besuch in der Gesamtschule in Hennef.

23.01.2024 , 18:00 Uhr

Zeitzeugin Penina Katsir erzählt Elftklässlern, wie sie den Holocaust überlebt hat. Foto: Ingo Eisner

Von Ingo Eisner

Penina Katsir hat ein klares Anliegen: „Mir ist es eine heilige Pflicht, meine Geschichte zu erzählen“, sagt die 94-Jährige Jüdin, die in Israel lebt und extra aus Jerusalem angereist ist, um während ihres zehntägigen Aufenthalts auf Einladung des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ an mehreren Schulen zu berichten, wie sie als Kind gemeinsam mit ihrer Familie den Holocaust überlebt hat.