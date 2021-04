Unterhalb eines ehemaligen Steinbruchs : Person verletzt sich beim Klettern an Wahnbachtalsperre in Hennef

An der Wahnbachtalsperre in Hennef kam es zu einem Unfall. Foto: Christof Schmoll

Hennef Am Montag hat es einen Kletter-Unfall an der Wahnbachtalsperre in Hennef gegeben. Eine Person wurde durch einen Steinschlag verletzt. Sie soll ans Ufer der Wahnbachtalsperre geklettert sein.



Am Montagabend kam es gegen 20.15 Uhr zu einem Unfall an der Wahnbachtalsperre in Hennef. Beim Klettern soll eine Person durch einen Steinschlag verletzt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich drei Personen am nur durch Klettern zugänglichen Ufer der Wahnbachtalsperre unterhalb des ehemaligen Steinbruchs Pinner Berg. Auf diesem befindet sich eine Aussichtsplattform.

