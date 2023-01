Fall vor dem Arbeitsgericht : Pflegeassistentin nach Party im Hennefer Schaukelkeller gekündigt

Hennef Eine Party im Hennefer Schaukelkeller wurde einer Pflegeassistentin nun zum Verhängnis. Sie hatte sich für den Tag krank gemeldet und wurde später auf Fotos der Party entdeckt. Vor Gericht spricht die Frau von einer Blitzheilung.

Am ersten Juli-Wochenende 2022 meldete sich eine Pflegeassistentin krank. Die Frau war für den Spätdienst an diesem Samstag und Sonntag eingeteilt. In besagter Nacht fand im beliebten Tanzlokal Schaukelkeller in Hennef-Uckerath aber die „White Night Ibiza Party“ statt - und wurde der Frau zum Verhängnis.