Einsatz in Hennef Lkw verliert zwei tonnenschwere Stahlträger auf der A560

Der Verkehr an der Unfallstelle ist am späten Abend in beiden Richtungen stark beeinträchtigt. Die Polizei sorgte aber dafür, dass zumindest der Abflussverkehr von der in Richtung Frankfurt gesperrten A3 an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Hier standen zahlreiche Verkehrsteilnehmer stundenlang auf der Autobahn.