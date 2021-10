Polizei Hennef ermittelt : Motorradfahrer bedrohen Zeugen und leisten Widerstand gegen Polizei

Hennef Zwei Männer aus Hennef und Ruppichteroth haben in der Nacht zu Sonntag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Auf die aggressiv auftretenden Männer, die zudem einen Zeugen bedroht haben sollen, kommt nun ein Verfahren zu.

Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen die Polizei: So lauten die Vorwürfe, für die sich zwei Männer aus Hennef und Ruppichteroth verantworten müssen. Gegen 4.45 Uhr am vergangenen Sonntag fuhren die beiden Männer durch ein Wohngebiet in Hennef-Geisbach mit einem lauten und nicht zugelassenen Motorrad. Darauf wurden Zeugen aufmerksam. Die 27 und 28-jährigen Männer drohten einem Zeugen damit, ihn abzustechen.