Aufmerksame Passantin 89-jährige vermisste Henneferin verletzt von Polizei aufgefunden

Laut Polizeiangaben hatte die Passantin die Vermisste auf deren Wunsch zu einer derzeit unbewohnten Immobilie gefahren. Nachdem ihr Freund und sie von einer groß angelegten Polizeisuche erfahren hatten, rief der Freund der Passantin bei der Polizei an. Nach dem Anruf ihres Freundes in der Wache führte sie die Einsatzkräfte dann zu dem Haus. Dort fanden die Beamten die 89-jährige Seniorin verletzt vor. Offensichtlich war sie gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen, beschrieben die Beamten die Situation. Ein Krankenwagen fuhr die verletzte Seniorin schließlich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.