Mutmaßlicher Einbruchsversuch : Polizei nimmt zwei flüchtige Tatverdächtige in Hennefer Innenstadt fest

Hennef Am Mittwoch hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in der Hennefer Innenstadt festgenommen. Zuvor wurde eine umfangreiche Fahndung nach den flüchtigen Tatverdächtigen eingeleitet.

Am Mittwoch konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher nach einer umfangreichen Fahndung in der Hennefer Innenstadt festnehmen. Am Morgen waren die beiden Männer (23 und 29) von einem Ehepaar vermutlich auf frischer Tat ertappt worden, so die Polizei, als sie versuchten, in ein Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Hennef einzudringen.