Prozessakten unauffindbar Prozess gegen Hennefer war nur mit dessen Hilfe möglich

Mehr als drei Jahre musste ein zur Tatzeit 25-Jähriger aus Hennef auf die Anklage warten, jetzt erst wurde sein Fall verhandelt und ein Urteil gesprochen. Wegen verbotenen „Kraftfahrzeugrennens in Tateinheit mit Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ verurteilte ihn Richterin Seda Sabiye Ataer am Siegburger Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 6300 Euro. Der Angeklagte gestand den Tatvorwurf in vollem Umfang und bereute sein Vergehen.