Elf Jahre Gefängnis für Vater aus Hennef Angeklagter missbrauchte Tochter über sieben Jahre hinweg

Erstaunt war das Gericht auch über die Reaktion der Mutter: „Sie schlägt sich auf die Seite des Vaters“, so Schmitz-Justen. So lebe das Kind seit vergangenem Herbst nicht mehr bei seiner Familie. Der Richter stellte außerdem ein hohes Maß an Bigotterie bei dem Verurteilten fest: So fand sich unter den Vorstrafen des sich nach außen religiös gebenden Mannes auch eine Verurteilung wegen illegaler Drogeneinfuhr: „Erstaunlich für jemanden, der nichts mit Drogen zu tun haben will“, stellte der Richter fest. Und das sei nicht die einzige Lebenslüge: Auch mit der Treue halte er es nicht so genau, wie sich in der Tatsache zeige, dass er mit einer anderen Frau ein weiteres Kind gezeugt habe.