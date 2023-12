Queerer Gottesdienst in Hennef Die Kirche soll ein Raum für alle Menschen sein

„Es ist einfach an der Zeit, das Thema sichtbar zu machen, und der Bedarf ist da“, sagt Opalka. Ob Taufen, Beerdigungen oder Gottesdienste: Opalka, die als Wissenschaftlerin an der theologischen Fakultät der Universität Bonn tätig ist, hat in Hennef bereits reichlich Erfahrungen sammeln können. „Ich verbinde meine Forschungen gerne mit einem Ausflug in die Kirchenpraxis“, so Opalka. Für sie ist dieser geplante Gottesdienst auch keine Besonderheit. „Es ist einfach ein Gottesdienst, der die Perspektive queerer Menschen aufzeigt“. Geplant sind Gebete, Lesungen aus queeren Biografien sowie Musik und eine Predigt. „Viele Menschen der LGBTQIA+-Community sind verunsichert und wissen nicht, ob sie in Gottesdiensten willkommen sind“, so Opalka. Diesen Ängsten will die Pastorin, die bereits im Juni unter dem Motto „Queer Begeistert Queer“ gemeinsam mit der Fachschaft evangelische Theologie und der evangelisch-theologischen Fakultät in der Bonner Schlosskirche einen queeren Gottesdienst mitgestaltet hat, in Hennef entgegenwirken.