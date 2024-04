Radeln ohne Alter in Hennef So können Hennefer Senioren im Tandem nebeneinander sitzen

Radeln ohne Alter

„Radeln ohne Alter“ wurde 2012 von dem Dänen Ole Kassow gegründet, um ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen mobil zu machen. Mittlerweile gibt in es in vielen Städten wie Bonn und Berlin, aber auch in Hennef Vereine, die einen Rikschaservice für mobilitätseingeschränkte Menschen anbieten. Der Hennefer Verein „Radeln ohne Alter“, der bei den Hennefer Stadtsoldaten mit einer Rikscha am Rosenmontagszug mitfährt, feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen. Bis Mai läuft die Testphase mit dem Paralleltandem. Wer an einer Testfahrt teilnehmen oder sich grundsätzlich über „Radeln ohne Alter“ informieren möchte, kann sich unter 02242/905445 sowie per E-Mail an info@roa-hennef.de. an den Verein wenden. Weitere Infos gibt es auf www.roa-hennef.de. eiu